Actualidad

Dos paraguayas omendá Españape y desatan guyryry en redes

Dos mujeres compatriotas se casaron por civil en Barcelona y de inmediato comenzaron los comentarios tanto a favor como en contra.

Paraguayas se casan por civil en España.

“Paci”, cuya cuenta en Twitter/X lleva por nombre @friedfrieden, hizo público a través de esta que se acababa de casar por civil con su pareja mujer y también paraguaya. En las imágenes se ve a ambas vestidas de blanco y frente a una iglesia de la localidad catalana, siendo este último punto uno de los que más indignó al rollo.

Así mismo, otros críticos a la unión afirmaron que como tal no se trata de un matrimonio lo que ambas consumaron, aunque de todas formas, la misma Paz señaló que ella nunca llamó a su unión de esta manera.

A su vez, Paz aclaró que no se casó solamente para obtener la ciudadanía en España, ya que se encuentra de legal en dicho país.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias