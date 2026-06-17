Dos paraguayas omendá Españape y desatan guyryry en redes

“Paci”, cuya cuenta en Twitter/X lleva por nombre @friedfrieden, hizo público a través de esta que se acababa de casar por civil con su pareja mujer y también paraguaya. En las imágenes se ve a ambas vestidas de blanco y frente a una iglesia de la localidad catalana, siendo este último punto uno de los que más indignó al rollo.

Así mismo, otros críticos a la unión afirmaron que como tal no se trata de un matrimonio lo que ambas consumaron, aunque de todas formas, la misma Paz señaló que ella nunca llamó a su unión de esta manera.

A su vez, Paz aclaró que no se casó solamente para obtener la ciudadanía en España, ya que se encuentra de legal en dicho país.