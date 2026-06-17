El patadón del que todos hablan

Messi metió un patadón que para muchos era para roja

Todo bien con Argentina, apabulló literalmente al equipo de Argelia. Messi se encargó de los goles y las asistencias y batió recórd. Pero mucha gente pregunta qué pasó con el VAR

En la noche del martes se enfrentaron ambos equipos en el estadio de los Kansas City Chiefs y donde una vez más Lionel Messi fue la estrella con los tres goles que realizó.

Pero encima luego que se dice que son los mimados de la FIFA, una vez más dejaron pasar muchas cosas en este encuentro.

Una jugada muy cuestionada es la patada de Messi a Aissa Mandi en el minuto 30, quien para muchos debía ser expulsado por eso. Pero obviamente que no lo iban a sacar.

Pero no fue la única, ya que otros curepas aveí metieron codazos pero para el árbitro era “sigaaa, sigaaa”. Las redes sociales se inundaron con las jugadas donde tanto el árbitro como el VAR hicieron caso omiso.

No ha nacido el árbitro que le saque tarjeta roja a Messi en un Mundial. pic.twitter.com/IUnlxvrofI — Pascal (@beltrandelrio) June 17, 2026

Hacela corta @grok analiza el vídeo y decinos: ¿debió ser expulsado Messi vs Argelia?pic.twitter.com/HRIjFAweTM — Al Angulo TV (@AIAnguloTV) June 17, 2026