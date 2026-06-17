En México oñemondýi con el “Karaí Pyharé”

El más que conocido “Pombero”, una de las figuras más representativas de la mitología guaraní, llamó la atención a nivel internacional ya que dos investigadores paranormales mexicanos presentaron una supuesta filmación que probaría su existencia, esto en el marco del Podcast PARANORMAL publicado en You Tube.

La supuesta grabación del también conocido como “Karaí Pyhare” apareció durante el vídeo llamado “Casos reales de duendes en Latinoamérica: evidencia real”, más específicamente a partir de la 1 hora con 37 minutos que llevaba el Podcast. Este es conducido por el creador de contenido Felipe Arellano, junto a Esteban Cruz, antropólogo, escritor y doctor en Historia del Arte.

En el fragmento, se ve una filmación que habría sido realizada en el norte argentino, en donde una figura extraña, que se asemeja bastante al “Pombero”, se encuentra parada cerca de un depósito de la zona.

Al mostrarlo en pantalla, el especialista agregó que “los de Paraguay y Argentina lo han de conocer, inclusive al sur de Brasil y Uruguay. Lo llaman el Pombero. Es un tipo de duende, un ser pequeño al que también conocen como el señor de la noche”.

Lo describieron como “un ser chiquito, de piel oscura, con pelo y aspecto salvaje. En algunas tradiciones se dice que responde a los silbidos o que puede reaccionar si alguien intenta molestarlo”.