Encuentran vehículos calcinados que coinciden con los del asalto en Santa Rita

Hallaron este miércoles dos automóviles calcinados en zona de Piquiry, distrito de Santa Fe del Paraná, a orillas del lago de Itaipú, sospechándose que estos podrían estar vinculados al asalto perpetrado contra tres sucursales de bancos en la madrugada de ayer martes en Santa Rita.

Los rodados tendrían similitudes importantes con los vehículos captados en vídeos de momentos cercanos pero posteriores al atraco, en los cuales se ve a dos automóviles circulando por distintos sectores del Departamento del Alto Paraná.

Las informaciones señalan que los móviles habrían transitado por la colonia Fulgencio R. Moreno, pasando posteriormente a la zona de Dolores, en el distrito de Tavapy. Habrían salido hacia el Km 37 de Yguazú para luego dirigirse al sector de Piquiry, donde fueron encontrados totalmente incinerados.

El hallazgo refuerza la hipótesis de que los responsables utilizaron esta ruta para abandonar los vehículos empleados durante la fuga y dificultar el trabajo de los investigadores.

No se descarta que los integrantes de la banda hayan cruzado al Brasil por la zona de Itaipulandia. Las investigaciones siguen para determinar la participación de los vehículos en el hecho y reconstruir con precisión el recorrido realizado por los malvivientes.