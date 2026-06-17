¿Frutilla VIP en la Expo Frutilla de Areguá?

En pleno inicio de la temporada de frutilla, varios consumidores ya piensan en emprender el viaje hacia la capital del Departamento Central, caracterizada por la tradicional Expo de la fruta cada año. No obstante, los precios por kilo anunciados por los productores oscilan entre los Gs. 100.000 y los Gs. 120.000, algo que ha dejado a más de uno sorprendido.
Varios usuarios de redes sociales han reaccionado, señalando algunos de estos que prefieren esperar unos meses más a que la frutilla esté rematándose a “Gs. 10.000 el kilo” para pasar a comprarla, mientras que otros directamente dijeron que prefieren plantar la fruta ellos mismos.
Uno de los comentarios incluso llegaba a decir “cambio terreno por un kilo de frutilla” a manera de chiste, mientras que otro apuntó a que se puede comprar tres packs de cerveza por ese dinero.
Y vos ¿pagarías Gs. 120.000 por un kilo de frutilla?