Ho’ama los dos primeros detenidos por asalto a bancos en Santa Rita

Dos hombres fueron detenidos en la ciudad de Emboscada en la noche de este martes, siendo sospechosos de comprar los explosivos con los cuales se realizaron los asaltos a tres sucursales bancarias en la ciudad de Santa Rita en la madrugada de ayer.

Los aprehendidos fueron identificados como José Cuevas Yegros de 56 años y Ramón Leonardo Bogado de 39, siendo detenidos durante dos allanamientos simultáneos en viviendas de la ciudad del Departamento de Cordillera.

Detenidos por asalto a bancos en Santa Rita.

Según el comisario Hugo Grance, jefe de Investigaciones de dicho Departamento, ambos sospechosos trabajaban en una cantera y se encontraban en los registros de la Dirección de Material Bélico, razón por la cual habrían podido acceder a los artefactos y comprarlos.

Se llegó hasta ellos gracias a la trazabilidad de uno de los explosivos que se utilizaron durante el asalto, el cual pudo recogerse del lugar de los hechos. Ninguno de los detenidos cuenta con antecedentes, y estos señalaron que no se percataron del faltante de los artefactos.

Estas son las primeras detenciones en el marco del caso ocurrido en Santa Rita ayer, habiéndose identificado a un suboficial y a otro hombre, ambos con graves antecedentes, como los primeros integrantes de la banda que realizó el ataque, aunque también se maneja que una persona privada de su libertad habría dado instrucciones desde la cárcel.