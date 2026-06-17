La nueva musa paraguaya eligió a Alder Alcides para su príncipe ndaje

La nueva musa paraguaya de loperro, la hermosura Naiel Aguilera, estuvo invitada en el programa “Tercer Tiempo”, de El Trece.

El Abuelo, personaje caracterizado por Enrique Pavón, le hizo una serie de planteamientos y desafíos a la bellura, y la enfrentó a unas situaciones desopilantes e hilarantes voi, por supuesto que le llevaron a tomar sí o sí a una decisión súper difícil.

“Resulta Naiel que explotaste las redes sociales, algunos dicen que vas a ser la futura Miss Paraguay, otras dicen que posiblemente vas a enamorar a todo el mundial y otras dicen que vas a ser la ‘Novia de Asunción’, de Roque Alonso, porque por donde te vas, tu belleza cautiva”, le dijo El Abuelo.

Luego le planteó la situación, “ahora se viene el momento de la gran actuación Naiel, te convocan y te dicen que vas a ser una princesa en esta gran obra, de acá vas a saltar al cine de Hollywood y serás la primera actriz paraguaya que se destaque en todos los lugares. Pero la pregunta es Naiel, se viene la gran obra y la obra se llama ‘La princesa y el sapo’, vos sos la princesa y tenés que elegir al sapito, para besarlo y que se convierta en príncipe y la pregunta es a quién de estos príncipes le elegís para que se besen contigo en tu obra. Opción 1: Alder Alcides, opción 2: Chaqueñito y opción 3: Tacumbú Revoque”.

La joven se agarró anga de la cabeza, se rió a carcajadas y le eligió a la opción 1, Alder Alcides.

“Le elijo a Alder, así me va a cantar cumpleaños feliz”, matándose de risa.