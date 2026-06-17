Le preguntaron a Ondina porque no fue al Mundial ndaje

Ondina Cantero tuvo la oportunidad de comentar su primer encuentro mundialista en 20 años de carrera profesional como periodista deportivo.

Estuvo comentando uno de los chutes más disputados de la competencia, entre las selecciones de Nueva Zelanda e Irán, que terminó empatado.

“Estaba muy tranquila pero muy emocionada, porque comentar un partido del mundial de mayores es otro nivel, fue todo superbien pero estoy emocionada porque es también cómo jugar un mundial, está nuestra selección de mayores, estamos hablando de la Copa Mundial, la ¡máxima competencia a nivel de selecciones!, entonces para mí era muy lindo”, dijo Ondina a Crónica.

Luego expresó, “la felicidad mía por partida doble por ser la primera mujer en comentar un partido de la Copa Mundial por televisión abierta. Muchos me dijeron porqué no me fui al mundial, que debía de estar allí”, comentó muy emocionada.

Loperro acompañaron avei la excelente tarea realizada por la colega y le llenaron su galería con mensajes de felicitaciones y apoyo a su trabajo.

“Tenias que estar en el mundial Ondi por merecimiento, por calidad de periodista deportivo, allá hay gente que ni sabe qué es la pelota...japoina”, “qué buenos comentarios tiraba anoche Ondina en el partido de Irán vs Nueva Zelanda, excelente transmisión, sigo sosteniendo ojalá más mujeres se animen a comentar y porque no transmitir los partidos, es necesario oír otras voces también no los mismos de siempre”, decían algunos posteos en las redes sociales.