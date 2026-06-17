¡Ojo con Time Payne en la Franja!

Golpe mundial, pero no en la Copa del Mundo. El Decano ya tendría todo acordado con el jugador del momento, Tim Payne, que está defendiendo la camiseta de su selección, Nueva Zelanda, en el mundial y que se hizo viral al subir su cantidad de seguidores en Instagram de forma impresionante luego de que un influencer argentino pidiera a todo el mundo que lo siga porque era el de menos seguidores de los jugadores mundialistas.

Olimpia, que tiene a su presidente justamente en Estados Unidos, le habría ganado la pulseada al Deportivo Riestra de Argentina para hacerse con la ficha de Payne y se habría dado gracias a que aproximadamente 10 marcas de empresas importantes se habrían acercado a “Coto” Nogués a proponerle el negocio diciendo que invertirían en el club si el neozelandés llega a Para Uno.

Payne, quien fue titular en el debut de Nueva Zelanda ante Irán en la cita mundialista, declaró luego que no tendría problemas en jugar en Sudamérica.

El debate ya se generó entre los hinchas que están a favor de la llegada del jugador y otros que tratan el tema como una estrategia de marketing más que nada.

¡Está Brian!

El que ya llegó a nuestro país es el primer refuerzo del campeón del Apertura para la segunda parte del 2026. El delantero argentino Brian Romero, últimamente en Vélez de ashá, ya pisó suelo paraguayo y en las próximas horas se realizará la revisión médica para firmar su contrato con el Decano por 18 meses y comenzar con los trabajos de pretemporada con sus nuevos compañeros.

“Es un paso muy importante en mi carrera. Espero que salga todo bien. Hablé con el profesor ‘Vitamina’ y el presidente. Es un equipo campeón y vengo a aportar al equipo, espero poder lograrlo”, comentó el delantero.

YA SE PRESENTÓ UN GRUPO PARA LA PRIMERA REVISIÓN

Este martes comenzó la movida en la Villa Olimpia. Un grupo de 20 futbolistas ya se presentó para la primera etapa de la revisión médica previa. Este miércoles otro grupo deberá presentarse y, si no ocurre ningún inconveniente, este jueves comenzarán los trabajos físicos a doble turno que servirán de base para el segundo semestre donde el Decano encarará los octavos de la Conmebol Sudamericana, el Clausura y la Copa Paraguay.