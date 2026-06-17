Piden juicio para hijo de “Lalo” Gomes por supuesta baleada contra policías

El Ministerio Público pidió que Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, sea sometido a un juicio oral por presuntamente haber disparado contra policías durante un allanamiento en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Según la acusación de la Fiscalía, el hombre de 38 años habría efectuado 14 disparos contra los efectivos, escondido en un techo, todos con un rifle de asalto. Posteriormente, habría hurtado la camioneta de un vecino, usándola para fugarse.

El Ministerio Público arrimó como pruebas peritajes balísticos, videos de seguridad y muestras de pólvora en las manos del acusado, las cuales, a entender de la Fiscalía, confirmarían de forma contundente su autoría en el atentado.

Además de homicidio doloso en grado de tentativa, el hijo de “Lalo” también es acusado de resistencia y producción de riesgos comunes.