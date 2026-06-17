“Ya ovalema” he’i isy y lo denunció a la Policía

Un hombre identificado como Henry Larroza, de 25 años, fue detenido luego de que su propia madre lo denunciara, ya que este habría estado protagonizando constantes hechos de hurto tanto a su propia familia como a otros vecinos de la zona, por lo que su progenitora decidió que lo mejor era que la policía se encargue de él.

Según la denuncia, el joven venía robando constantemente desde hace meses elementos como calzados deportivos, comida, utensilios, y la gota que rebalsó el vaso fue el hecho de que lo encontraron desarmando el aire acondicionado de la casa, con su familia decidiendo que era hora de reportarlo.

Debido a que Larroza viene cometiendo hurtos en toda su zona, sus allegados incluso han tenido problemas con sus vecinos. El detenido ya cuenta con numerosos antecedentes penales.