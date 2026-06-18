Aconsejan cómo poner más churros a los albirrojos

Carlos Lezcano, barbero conocido en redes sociales como @sir.lezcano, publicó en pasados días una serie de reels virales en IG en los que explicaba el trabajo que haría con los jugadores de la Albirroja para mejorar sus looks si fueran sus clientes. Los dos primeros vídeos fueron los de Isidro Pitta y del capitán Gustavo Gómez.

Explicó que se decidió por Pitta para subir el primer reel, y con el éxito de este pasó a hacer una encuesta para determinar quién sería el siguiente albirrojo “asesorado”, siendo elegido Gómez. Según una historia reciente en su cuenta oficial, el nuevo más votado fue el delantero Gabriel Ávalos, por lo que este sería el que sigue.

Según explica Carlos, la idea le surgió a partir de la intención de combinar su pasión por el visagismo y el fútbol, principalmente con los ídolos de nuestra selección, motivado por la emoción de volver después de mucho tiempo al Mundial.

“Pensé en mostrar de manera profesional cómo podría potenciar su imagen a través de cortes y estilos adaptados a cada tipo de rostro. Mi intención fue educativa, buscando demostrar la importancia del Visagismo en la imagen masculina”, expresó Carlos a Crónica.

Opinó que los jugadores de la Selección suelen mantener un estilo acorde y moderno, aunque señaló que siempre se pueden potenciar algunas cosas, siendo esta la razón por la que decidió hacer los análisis que subió a los reels de IG, debido a que su trabajo consiste justamente en eso.

Carlos comentó que ya le tocó tener a futbolistas como clientes, los cuales se acercaban a él para recibir asesoramiento en cuanto a imagen personal y corte de cabello. Manifestó que estos normalmente suelen elegir estilos “Old Money” o clásicos, aunque siempre con un toque de modernidad.

Su principal consejo es que los interesados elijan un look que favorezca sus rasgos faciales en lugar de solo seguir tendencias. Carlos trabaja como barbero profesional desde 2019 y agrega que siempre se encuentra capacitándose para seguir evolucionando, teniendo de hecho un viaje previsto a Sao Paulo próximamente.

Su cuenta en Instagram cuenta con más de 22.400 seguidores.