Diana Camarasa y dueña de “Canela” oñorairö en vivo

Elva Martínez, la dueña original de la perrita “Canela”, habló con La Tribu 650 AM acerca de lo que ocurrió el día en que su mascota terminó perdiendo la mandíbula por culpa de la pirotecnia, asegurando que se hizo hasta lo imposible para ayudarla. Sin embargo, la actual cuidadora, Diana Camarasa, ingresó en vivo para contradecir su versión.

Según la señora Martínez, normalmente en su familia no se manipula pirotecnia, y quien en realidad estaba manejando petardos ese día era el amigo de su hijo. Explicó que “Canela” tenía la costumbre de perseguir los “fosforitos”, razón por la cual solían meterla dentro de la casa cuando estos explotaban.

Sin embargo, según su relato, esa noche la perrita se habría escapado metiendo posteriormente el artefacto pirotécnico en su boca cuando este terminó explotando. Agregó que luego pasaron horas buscando ayuda para su mascota de manera desesperada, hasta que finalmente dieron con un doctor en Luque que podía atenderla.

🐾💥 CASO CANELA.



🗣️ Elva Martínez, dueña de Canela, relató el dramático momento en que su perrita sufrió graves heridas tras explotarle un petardo en la boca.



💬 “Nosotros no usamos pirotecnia, pero el amigo de su amigo la estaba usando afuera. Creo que fue una bomba porque… pic.twitter.com/VPASOdN58g — La Tribu 650AM (@latribu650am_py) June 18, 2026

La respuesta de Diana Camarasa

En medio de la entrevista a la dueña de “Canela”, su actual cuidadora, Diana Camarasa, entró al aire para contradecir su versión, acusando a la señora Martínez de no haber pedido ayuda cuando la perrita estaba al borde de la eutanasia por estar con necrosis avanzada debido a una aparente falta de atención.

Incluso señaló que la señora Elva se habría querido quedar con dinero que supuestamente estaba juntando para ayudar a “Canela”, explicando que se enteró de la colecta gracias a un audio enviado de manera equivocada por la dueña de la perrita a ella, aunque también reconoció que ya no recordaba lo que dicho audio decía.

También dijo que la dueña se encontraba más preocupada por el hecho de que el amigo de su hijo no resulte perjudicado por lo ocurrido, en lugar de tener al animal como su prioridad.

También intervino el Director de Defensa Animal

El titular de la Dirección de Defensa Animal, Héctor Luis Rubín, también intervinó en la disputa que se generó al aire, afirmando que recomendó a la familia dueña de “Canela” entregar la tenencia para que la perrita puede mejorar, ya que insistió en que lo más importante debería ser la salud del animal y no los egos personales.

Agregó que recibieron y escucharon a la familia de la señora Martínez, y reconoció que hubo muchos puntos que le generaron dudas, por lo que desde la Dirección de Defensa Animal han presentado una apelación al fallo de la Jueza que ordenaba devolver a “Canela“ a sus dueños originales.