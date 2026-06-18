¡El corazón de Manhattan latió al ritmo de Paraguay!

Las niñas del Grupo Folclórico del Centro Paraguayo de New York hicieron vibrar Times Square con una presentación cargada de danza, color, alegría y mucho orgullo guaraní.

Con sus trajes típicos y al ritmo de nuestra música, las pequeñas artistas se robaron todas las miradas de turistas, compatriotas y visitantes de diferentes países, quienes disfrutaron de un pedacito de Paraguay en uno de los lugares más famosos del mundo.

La presentación se realizó en medio del ambiente mundialista que se vive en Estados Unidos, donde la bandera paraguaya también dijo presente con tradición, identidad y emoción.

Bajo la presidencia de Lourdes Frutos, el Centro Paraguayo de New York continúa impulsando actividades para mantener vivas nuestras raíces lejos de casa y transmitir a las nuevas generaciones el amor por Paraguay.

La jornada también contó con el acompañamiento de compatriotas llegados desde Paraguay, entre ellos la periodista y embajadora cultural Karina Cardozo, junto a muchos más paraguayos que se sumaron a esta gran fiesta guaraní.

Una vez más quedó demostrado que donde hay paraguayos, hay música, alegría y orgullo nacional.

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