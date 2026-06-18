Una vez más será vencer o morir para Paraguay. La Albirroja se juega la vida este viernes (sábado para nosotros) ante Turquía en Santa Clara y el plantel así lo sabe.

Isidro Pitta, uno que tiene chances de arrancar el compromiso en el Bahía de San Francisco Stadium, sabe que ante los turcos no hay tu tía. “Es una final, no vale 3 puntos, vale 6”, tiró de entrada el “Vikingo”, quien también aseguró que se trabajó duro para corregir los errores del debut y pidió a la gente que mantenga la fe.

“Aún no está nada definido. Que sigan confiando en nosotros. Venimos haciendo buenos trabajos. No define el partido con Estados Unidos lo que quiere el grupo. Venimos ya trabajando lo que va a ser este partido. Que sigan creyendo, que vamos a dar el cien por ciento en todo los entrenamientos y en todo lo que nos queda”, expresó.

Pitta tiene grandes chances de arrancar el partido, pero no lo tiene definido aún, comentó.

“Venimos trabajando bien todos, estoy haciendo buenos entrenamientos. Me estoy sintiendo bien. Al que le toca jugar creo que está preparado pero el ‘profe’ es al final quien decide”, expresó.

“CONFIADOS”

Otro que pasó frente a los micrófonos fue Andrés Cubas, quien aseguró que ya se dio vuelta página del debut y se tomó apuntes de lo que se hizo mal. “Claramente no estuvimos sólidos en defensa como lo hicimos en las Eliminatorias, que fue algo que nos caracterizó. Es algo que tenemos que volver a recuperar y de ahí volver a crecer”, comentó.

Para el volante, la Albirroja tiene con qué dar el golpe ante los turcos. “Obvio que podemos revertir esto. Tenemos jugadores que ya lo han demostrado. No estábamos acostumbrados a este tipo de resultados, obviamente que golpea, pero estamos confiados en que lo podemos revertir”, afirmó.

GALARZA Y EL “VIKINGO” EN LOS PLANES

Finalmente, la Albirroja tendría dos cambios para su segunda presentación mundialista este viernes en Santa Clara (sábado 00:00 h para nosotros) ante Turquía. Matías Galarza por Damián Bobadilla e Isidro Pitta por Antonio Sanabria son las variantes que estaría pensando Gustavo Alfaro. Los que sí quedaron fuera son Gustavo Caballero y Ramón Sosa, quienes no se recuperaron de sus lesiones y ya están descartados.