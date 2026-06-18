Roberto “Búfalo” Ovelar, exfutbolista que se desempeñó como delantero centro, tanto en Olimpia como en Cerro y que tuvo su paso por la Albirró, señaló a Crónica que “los jugadores están capacitados para remontar este momento. Tienen el acompañamiento, tenemos un entrenador que tiene mucho conocimiento y hay que olvidarse del debut, ya fue, no se debería hablar más”, lanzó el expelotero de entrada.
Avei remarcó que “el partido que viene es el más importante, hay que corregir errores, tratar de mejorar y tenemos que estar concentrados desde el principio hasta el final. Ya no nos puede pasar lo que nos hizo Estados Unidos ya que antes de que nos levantemos ya teníamos dos adentro”, agregó. “Ya no hay margen de error, todos son conscientes de eso. Los jugadores están capacitados para remontar ese debut fallido”, siguió.
Acerca de alguna clave contra los turcos, he’i que “puede estar en la pelota parada. Y son virtudes que nosotros tenemos. Los equipos se repliegan muy bien, no te dejan espacio, tenemos que ganar, no hay otra alternativa, debemos de imponer la presión”, explicó.
“Hay que tener ese positivismo, hay que tener confianza porque demostraron una gran eliminatoria. Confianza plena a los jugadores porque nos trajeron hasta acá. Hay que luchar”, manifestó avei el “Búfalo”, que se mostró entusiasmado voi con la selección.
“YO OPTARÍA
POR PITTA”, LE
BAJÓ OVELAR
Roberto Ovelar, conocedor del puesto de atacante, opinó que “Pitta es un jugador que pelea, que lucha. Tony es más fino. Estos partidos parece que hay que saber aguantar porque en el anterior rechazábamos y no supimos aguantar, prácticamente defendíamos en él área grande. Si se presenta nuevamente ese tipo de partido yo optaría por Pitta, porque sabe aguantar más, sabe jugar más de espalda. El otro es más fino, ocupa bien los espacios cuando tenemos el balón”, culminó el exgoleador.