Rogelio Delgado, histórico exfutbolista de la Albirroja y director técnico, le contó a Crónica hína cómo debe entrar a jugar la sele su segundo encuentro en la cita mundialista. “Este partido tenemos que salir a atropellar como siempre ha atropellado el fútbol paraguayo”, le bajó de entrada voi.

Luego agregó que “tienen que entrar a la cancha jugadores que estén al 1.000% porque hay futbolistas que no llegaron con el mejor de los entrenamientos, la mejor preparación. Enciso no llegó bien, Diego Gómez, Bobadilla y Cubas también estuvieron lesionados. Tony, que es un jugadorazo no venía jugando. Hay jugadores que solamente el entrenador puede decir que están para enfrentar estos dos partidos que nos restan”, remarcó el histórico.

En cuanto a los rivales del grupo y la actitud albirró señaló que “los tres rivales que tenemos son físicamente sanos, son muy dinámicos, son muy fuertes, pero Paraguay ya le ganó a Brasil y Argentina, entonces tenemos con qué, pero tenemos que jugar el partido con nuestra armas, la actitud al 200 %”, remarcó.

“Para nosotros, en el fútbol, la predisposición y la actitud no solamente son imprescindibles, son insustituibles, nosotros no somos un equipo que por el gusto estético vamos a pasarle por arriba a los rivales, lo nuestro está en otra área, otra cancha, en ganar las pelotas divididas, a ganar los rebotes, ganar en el juego aéreo tanto en nuestro campo como el del rival, por ahí debemos ir”, añadió.

Delgado, multicampeón con Olimpia y ganador de la Copa América en 1979 con la selección nacional, avei opinó acerca del tema guardameta, mencionando que “lo dije antes, no ahora, el mereciómetro siempre estuvo a favor de Roberto Junior Fernández, me parecía que era el arquero que debía jugar porque transmite mucha seguridad, en las clasificatorias y en la mayoría de los partidos que lo jugó lo hizo con un muy buen rendimiento y transmitiendo seguridad a la defensa”, expresó.

Sobre la derrota en la primera fecha, sostuvo que el drama “estuvo en el comportamiento competitivo, cuando en un equipo más de la mitad de los jugadores tienen un comportamiento bajo, entonces no hay ninguna otra posibilidad más que aceptar una derrota amplia”, explicó.

“CREO QUE SE PUEDE SACAR ADELANTE ESTO”

Acerca del laburo del DT, opoi que “Alfaro ha sido muy inteligente para sacarle el mejor rendimiento a nuestra selección, en muy corto tiempo le sacó un comportamiento competitivo de alto nivel para ganarle a los demás países en eliminatorias. Entonces, creo que puede sacar adelante estos partidos”, acotó.

Sobre lo que le generó la derrota ante los locales he’i que “mucha impotencia por el debut porque con la actitud que jugó la selección este primer partido es totalmente diferente a esa selección que ganó las clasificatorias, hay que acordarse que ahí le ganamos a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, todos los partidos dificilísimos”, cerró.