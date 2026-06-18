Falleció el profe de pasarela Jorge Vega

Jorge Vega, quien fue profesor de pasarela de reconocidas modelos del país.

Falleció el reconocido y prestigioso profesor de pasarela y modelaje en Paraguay, que por muchos años enseñó a las reconocidas modelos que formaron parte de la agencia American model School.

Siempre fue considerado por sus alumnas y agencias del sector como uno de los máximos referentes y formadores de la “vieja escuela” en el país. Un profesor exigente pero impecable. Su trayectoria abarca la formación de destacadas figuras del modelaje nacional y la preparación de eventos de alta sociedad.

Ultimamente se dedicaba a enseñar en la agencia The Latin Model, además de preparar a señoritas para eventos sociales.

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