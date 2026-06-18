Ho’áma atu otros dos por megaasalto a bancos en Santa Rita

Luego de una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, fueron detenidas dos personas en el marco de las investigaciones del millonario asalto tipo comando perpetrado contra entidades bancarias en la ciudad de Santa Rita, Alto Paraná, en la madrugada del pasado martes.

En el operativo se incautaron diversas evidencias que tendrían relación con el megaasalto. La Policía no descarta que los detenidos tengan vínculos directos o indirectos con la estructura criminal que ejecutó el ataque, el cual ya es visto como uno de los más importantes registrados en los últimos años en Alto Paraná.

Hasta el momento no fueron reveladas oficialmente las identidades de los detenidos ni el detalle completo de las evidencias incautadas.