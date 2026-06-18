La IA fue el jugador yanqui número 12 ante Paraguay

Según los datos que se han conocido sobre esta plataforma, la misma se encarga de recolectar datos de seguimiento de jugadores, patrones de juego, estado físico de los futbolistas, vídeos de los partidos y estrategias tácticas. Con dicha información, el DT argentino podía percatarse de cuándo debía, por ejemplo, sustituir a uno de sus dirigidos.

El propio adiestrador mencionó que esta herramienta permite a su equipo tomar decisiones respaldadas por datos certeros, incluso cumpliendo una función previa a los partidos, ya que emite un informe detallado de cada uno de los integrantes del plantel, comparando métricas con rivales anteriores.

Esto facilita que a cada uno de los futbolistas se le pueda explicar lo que se espera de ellos en el campo.