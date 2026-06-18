La Muni de Asu omboveve a lomiteros del microcentro

La Municipalidad de Asunción ha tomado la decisión de desalojar a varios carritos lomiteros de la zona del microcentro, esto debido a que los mismos no contarían con la habilitación para trabajar en dicho lugar. Aparte de esto, los puestos ocupaban parte del estacionamiento permitido.

El director de la Policía Municipal de Vigilancia, Miguel Stampf, aseguró que los propietarios de los carritos fueron notificados de la necesidad de contar con el permiso correspondiente, pero estos ignoraron las advertencias que llegaban desde la administración comunal.

Explicó que la habilitación expedida por el Departamento de Ventas en la Vía Pública se concreta luego de un análisis previo, ya que la Municipalidad no puede permitir la permanencia de comercios cuya identidad de sus encargados se desconoce, indicando que en esos casos se ignora si quienes manipulan los alimentos cuentan con enfermedades contagiosas, antecedentes o si los carritos son aptos para la venta al público.