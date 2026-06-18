Laurys Diva peló cuerazo en California

Con la simple frase “Playita”, la influencer Laurys Diva publicó en su Instagram una serie de imágenes en las que se la ve trotando en bikini en plena Playa de Santa Mónica, California. La compatriota deslumbró a los yanquis con su belleza y recibió varios comentarios positivos en su posteo, aunque también algunos que le tiraban mala onda.

“Marcando presencia paraguaya porque si no ganamos el mundial por lo menos por lindas se nos tiene que recordar”, dijo una usuaria en la publicación de Instagram de la cuerona, mientras que otra manifestó “ella se fue a hermosear el país”. No obstante, no faltaron algunos internautas aýchos.

Una en particular escribió “parece que como no llamó la atención con su atuendo de Paraguay en el estadio, elige otra manera. Che Dios estas mujeres de ahora cualquier cosa son capaces de hacer con tal de figurar”, mientras que otro dijo “mmm, vergüenza ya otra vez nos hacés pasar”.

Ante las críticas, Laurys solo se limitó a decir que en Hollywood todos se comportan de manera extravagante como ella y que nadie se queja por eso.