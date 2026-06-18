Ojetopa a Mathías tras un día y medio desaparecido

A eso de las 17:00 horas fue hallado con vida el pequeño Mathías, de 2 años, que estaba desaparecido desde ayer miércoles en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. El mismo fue encontrado por la policía en una zona de plantación de maíz. El mismo se habría escapado de la casa de los abuelos en la compañía Kokue Pyahu.

Tras su desaparición se activaron todos los protocolos de búsqueda y movilizó a toda la policía local y los vecinos de la zona. Finalmente fue encontrado en la tarde de ayer, a eso de las 17:00 horas.

Ovy’apa lo mitäkuera tras verlo sanito y salvo y sin ninguna herida. Los policías ovy’aiterei tras el jetopa y hasta se hicieron una foto selfie con el niño salvo.

Según el reporte policial, el niño había aprovechado la distracción de sus abuelos que lo cuidaban, mientras preparaba el desayuno, pero la principal sospecha es que se f detrás de su abuelo, quien había salido de la casa alrededor de las 08:00 para realizar algunas gestiones. Pese a que la desaparición se dio a la mañana, recién avisaron al papá al mediodía.

Fernando V. D., el padre, habría presentado la denuncia en ese momento a la comisaría 6a, momento en el cual empezó el rastrillaje. El subjefe de la comisaría, Ángel Maldonado, sostuvo que es la tercera que se escapa de la casa, las 2 anteriores veces, el abuelo lo recogió a unos 100 metros de su domicilio.