Okýta ha oipiróta a partir de esta noche

A partir del final de la tarde de hoy y el inicio de la noche, un frente de tormentas comenzará a ingresar al país, causando no solo lluvias sino también caída de granizo. Se espera que este fenómeno comience a presentarse en los territorios del sur del Chaco como Presidente Hayes y Boquerón, mientras que en la madrugada llegaría a la Capital.

No será sino hasta la tarde de mañana que la tormenta pasará hacia el norte del país, a la par que se anticipan días sumamente fríos desde este viernes, con una máxima que no llegará a los 20 grados.

No obstante, en los siguientes días las temperaturas bajarán todavía más, llegando a mínimas de 4 grados entre el martes y el jueves de la próxima semana.