Omanó angá la nena de “La Llamada”

En la tarde de ayer miércoles se conoció la noticia de que la actriz yanqui, Daveigh Chase, recordada por hacer de la niña Samara Morgan en la saga de películas de terror “La Llamada”, así como por ponerle la voz a Lilo en la original “Lilo & Stitch”, falleció a los 35 años de edad luego de contraer meningitis y sufrir complicaciones por sepsis.

Aunque la noticia se conoció ayer, la muerte se habría dado en realidad ya el pasado martes 16 de junio, con su novio Roy Hernández explicando que la joven no pudo superar un grave cuadro clínico que derivó en infecciones sanguíneas llevando a un colapso definitivo de su organismo.

Debido a su meningitis, la situación de la actriz ya se encontraba siendo crítica desde hace unas cuantas semanas, al punto de que su pareja llegó a abrir una campaña en la plataforma GoFundMe buscando solventar los cuidados que Daveigh necesitaba.

En la descripción de la colecta, Roy Hernández incluía una conmovedora descripción diciendo: “Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo. Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días”.