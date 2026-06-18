[VIDEO] Omboguevi de categoría por garrotearle al árbitro

El Sport Guarán de la Liga Caacupeña ha sido sancionado de la manera más dura luego de que sus jugadores y su propia presidente agredieran a un árbitro, sufriendo el descenso de categoría, la suspensión de los jugadores involucrados por prácticamente dos años, y la inhabilitación de por vida para su dirigente más importante.

Esta no podrá ejercer nunca más la dirigencia deportiva, según lo que señala la sanción, y cabe recordar que a raíz de la agresión, el árbitro víctima terminó sufriendo una rotura de mandíbula, razón por la cual las sanciones fueron tan duras.

Los incidentes se registraron durante el partido que disputaba el Sport ante Cerro Corona el 26 de mayo pasado, y los castigos fueron tan fuertes que prácticamente se podría decir que han desmantelado todo el plan del club de cara al futuro.

Se trata de una de las sanciones más duras impuestas en el mundo del fútbol del interior.