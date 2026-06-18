Padre intentó garrotear a pediatra del IPS San Antonio

El médico pediatra, Dr. Carlos Santa María, denunció que el jueves de la semana pasada fue agredido por el padre de una paciente cuando estaba comenzando su consulta en el Hospital de IPS en San Antonio. El actuar del hombre fue tan violento que hasta habría destrozado una computadora y gran parte del consultorio.

Según la versión del acusado, su ataque se debió a que tardaron una hora entera en llamar a su hija para su consulta, aunque el Dr. Santa María desmiente esto, afirmando que en ese momento el tiempo de espera máximo era de 20 minutos, ya que apenas había tres pacientes aguardando ser llamados.

En el momento del incidente, el hombre tuvo que ser retirado por personal de seguridad del Hospital, aunque posteriormente intentaría regresar al consultorio, obligando esto a la participación de la Policía Nacional.

El pediatra lamentó que aparentemente en redes se esté haciendo una especie de “apología al golpe al médico”, asegurando que los doctores no son culpables de las deficiencias del sistema de salud, y agregando que muchas veces la gente utiliza mal el área de urgencia, acumulándose para “consultas innecesarias”.