Reciben con gallo ñarö a nuevo intendente de Coronel Oviedo

El recientemente nombrado nuevo intendente de Coronel Oviedo, Denis Cohene, quien asumió su cargo el pasado lunes, fue recibido con el particular regalo de una ciudadana que le hizo llegar un gallo hasta su oficina, estando este dentro de una bolsa de arpillera. El vídeo fue publicado en las redes municipales y rápidamente se hizo viral.

El nuevo jefe comunal agradeció el gesto con el mensaje “gracias por este gesto tan bonito” en la publicación de la Municipalidad. Durante el vídeo se ve al intendente Cohene sorprendido por la actitud del gallo, con la ciudadana advirtiéndole jocosamente “demasiado ñarö es”.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios riéndose se la situación, rezando algunos de estos: “me encanta el gesto de la señora, ñarö el gallo”, “la gente humilde te regala hasta lo último que tiene, un gesto que no se paga con dinero” o “que hermoso gesto de esta señora, éxitos Sr. Intendente”.