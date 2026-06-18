¿Tesoro escondido?: un gran misterio rodea al cerro Punta

En la cima de cerro Punta se encuentra una misteriosa cueva, que, según cuentan, esconde tesoros.

Con una vista espectacular y rodeado de una naturaleza que parece sacada de una postal, el cerro Punta se convirtió en uno de los atractivos más llamativos del departamento de Guairá. Ubicado a unos 10 kilómetros de la ciudad de Mauricio José Troche, con su atmósfera no solo cautiva por sus paisajes sino también por una misteriosa historia que despierta la curiosidad de quienes lo visitan.

Según los pobladores de la zona, en la cima del cerro existe una cueva que guarda un secreto que se comenta desde hace años.

“A unos 150 metros de altura se encuentra una cueva, en lo más alto. Dicen que ahí hay oro escondido y eso llama la atención de los curiosos”, contó don Cesáreo Alcaraz, conocedor del lugar.

La imponente vista del lugar atrae a turistas y buscadores de tesoros.

La supuesta existencia del tesoro hizo que muchas personas intentaran explorar el sitio, aunque hasta ahora nadie pudo llegar demasiado lejos.

“Es muy angosta la entrada. Muchos ya intentaron entrar, pero no logran llegar al fondo. Algunos se van preparados para cavar, pero como está entre piedras es muy difícil y desisten”, relató.

Más allá de las leyendas, el cerro sigue siendo un destino muy visitado por quienes buscan disfrutar de la naturaleza y pasar un momento diferente al aire libre.

“La gente viene en grupo, incluso a hacer camping o a pasar el día acá. Nunca se quejaron de movimientos raros. Es un lugar turístico, pero la mayoría viene por curiosidad, queriendo entrar a la cueva, que es todo un misterio”, he’i.

Epígrafe:

En la cima de cerro Punta se encuentra una misteriosa cueva, que, según cuentan, esconde tesoros.

Epigrafe: Cesáreo Alcaraz.

Epigrafe:

La imponente vista del lugar atrae a turistas y buscadores de tesoros.