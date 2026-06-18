Un michifus le hizo el milagro a Carlos Martini

El periodista Carlos Martini compartió con sus seguidores de redes sociales un acontecimiento que el comunicador catalogó como algo divino voi en su posteo en Instagram, acompañado de una fotografía con el hacedor del milagro.

“Como saben mis seguidores, desde mi rotura de cadera en octubre del 2022, yo no puedo agacharme porque me mareo y me levanto con mucho esfuerzo y dolores. En tres ocasiones anteriores pude agacharme un poco a causa de las molestias”, explicó Carlucho en su escrito en redes.

Y luego expresó su felicidad por haberse podido agachar después de varios años e intentos dolorosos, “pero observen que estoy muy agachado en la toma fotográfica, el michi me mira, quiero creer que me está diciendo: ¡pudiste!”

“Fuera lo que fuese lo que le aguardaba, sabía que yo le abriría el corazón y lo seguiría donde esté, mientras tanto, simplemente viviría”.

El periodista es muy conocido por ser animalero, ya que suele compartir historias, acompañado de su querido perrito Tommy.