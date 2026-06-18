“Es muy emocionante ver a estas celebridades en persona”

Ndi bárbaro el nivel de emoción de Giuliana Tewes cuando se encontró casual nomás con faranduleros de yanquilandia. La periodista deportiva no solo disfruta de la pasión peloteril, también ogozá con los regalos que Hollywood tiene para los que conocen la movida.

En su gira mundialista ya se encontró con Paris Hilton, Katy Perry y el “misión imposible”, que hasta hoy le roba el suspiro a laschi, el mismísimo Tom Cruise.

Es que esta Copa del Mundo no es solo una fiesta de peloteros, la cultura general de quienes aman el cine mundial también se vive a flor de piel con toda la magia que promete California y sus atractivos.

Llena de alegría y boquiabierta voi por la experiencia, Giuli escribió en sus redes: “Definitivamente, estas fotos tenían ser publicadas aparte. Es muy emocionante verles a estas celebridades en persona. Mi cara de shock en el último video”, cuenta ella a sus seguidores y con sus expresiones las imágenes al lado de sus famosos favoritos. ¡Que locura, señora!

Toda esta vivencia es única para la periodista paraguaya, quien había expresado unas lindas palabras a su “yo del pasado” que soñó con todo este momento de cubrir una Copa del Mundo como periodista deportiva y vivir un mundial en primera persona desde su carrera profesional.