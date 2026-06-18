“Veo ese patriotismo que hace tiempo no teníamos”

Dallys vibra segundo a segundo todo lo que se presenta con la Albirroja.

“Estamos al 100% con Paraguay. Creo que en todo el país vivimos muy emocionados porque después de 16 años volvimos al mundial. Tengo mucha fe de que este fin de semana podamos ganarle a Turquía, creo que esa es una alegría que necesitamos los paraguayos”, dijo en el inicio de la charla con Crónica la presentadora de TV Dallys Ferreira.

Después de más de una década y media sin fiesta peloteril, Paraguay genera revuelo en todos los que tienen la sangre guaraní y también en hermanos sudamericanos que ven a los albirrojos como una potencia en la Copa del Mundo.

“Es maravilloso después de tantos años. Me emociona ver por las calles la bandera paraguaya, veo cómo lo viven los niños y el fanatismo que tienen por los jugadores paraguayos. Veo de vuelta ese sentimiento de patriotismo y amor por la bandera como hace tiempo no teníamos”, tiró Dallys.

Para la periodista, Paraguay es ganador por todo el sacrificio que hicieron los jugadores para llegar hasta ahí. “Amo los mundiales, quiero gritar los goles y las victorias de Paraguay”, dijo ella con mucho fervor.

La fe sigue intacta y todo el apoyo al 100% es para los capos del chute albirrojo. “Tengo fe en estos muchachos, esperamos que sea así. Queremos jugarnos por la clasificación, queremos seguir con la ilusión”, reiteró.

El aliento es solo a Paraguay

La hija de Dally Ferreira, con 10 añitos, es la primera vez que tiene la conciencia necesaria para entender lo que es un mundial ndaje. “Acá en mi casa todo es bandera paraguaya, India está superemocionada, es la primera vez que ella ve a Paraguay en un mundial y como tiene 10 años es la primera vez que tiene más conciencia”, contó acerca de la emoción que ve en su pequeña.

“Nosotros queremos que le vaya bien a nuestro país. Es cierto, mi marido es argentino, yo viví muchos años en Argentina, la mitad de los familiares de mi hija son argentinos, entonces también está el apoyo a ellos y queremos que les vaya bien. Pero nuestro foco al 1.00% está en Paraguay porque somos paraguayos”, confesó.

Por último dijo avei que siente buena vibra de parte de todos los curepí que le alientan a Paraguay, “claro que tenemos un cariño especial a Argentina. A mí me emociona ver que los propios argentinos nos alientan y hablan bien de nuestra selección, ojalá podamos concretar victorias y mantener esa imagen frente a todo el mundo”, culminó con entusiasmo.