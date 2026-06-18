¡Welcome Tim!

Golpazo mundial. El campeón del Torneo Apertura oficializa la llegada de la gran figura mediática de la Copa del Mundo, el lateral derecho de Nueva Zelanda, Tim Payne, que se hizo viral gracias a un influencer argentino.

El Franjeado, a través de sus redes sociales, ya le dio la bienvenida a Payne, con quien acordó por 18 meses y que se sumará una vez que termine su participación con su selección en la Copa del Mundo.

Payne se hizo viral en redes sociales gracias a un influencer argentino que se dio cuenta que entre los futbolistas que participan del Mundial, era el que menos seguidores tenía en Instagram. Gracias a eso empezó a ganar popularidad y se convirtió rápidamente en una de las figuras mediáticas de la Copa del Mundo.