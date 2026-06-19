¡Cháke víbora! Bomberos rescatan a serpiente ñacaniná en Concepción

Personal del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Concepción acudieron en la noche de este pasado jueves al barrio Villa Alta, esto ante la alerta de que una serpiente bastante grande estaría rondando por allí. Finalmente lograron encontrar a un ejemplar de la especie ñacaniná, al cual lograron rescatar.

El procedimiento tuvo lugar aproximadamente a las 22:38 de este último jueves, con la serpiente siendo posteriormente liberada en un hábitat adecuado para ella, evitando de esa manera que represente un riesgo para los pobladores y también para sí misma.