Corneada fatal en Pirayú

Un capataz de 78 años falleció luego de ser corneado por un toro en la zona de Cerro Verá, en la ciudad de Pirayú. La Policía acudió al lugar luego del aviso dado por los familiares del difunto, encontrando a la víctima ya sin signos de vida una vez que llegaron al lugar de los hechos.

Según algunas versiones que se conocieron, el hombre aparentemente no se llevaba bien con el animal, castigándolo cuando estaba atado con elementos como un arreador o una hondita, por lo lo que se presume que en un momento dado el toro lo atacó, generándole heridas punzantes.

Al principio, la hipótesis de la muerte tenía que ver con posibles abigeos, pero tras un recorrido, se percataron de que el toro estaba totalmente ensangrentado, llegando a la conclusión de que éste mató al capataz a corneadas.

La víctima fatal fue identificada como Adolfo Rojas, de 78 años, militar retirado, el cual estaba con dos personas más el día anterior. Estas incluso le habrían advertido que el toro lo miraba mal, pero el hombre seguía aparentemente reduciéndolo con un arreador, según el relato.

El toro corneó varias veces al hombre, dañando incluso su piel después de muerto.