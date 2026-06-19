“Coto” he’i que Tim oñe´ëta inglés con sus compañeros de Olimpia

El Presidente del Olimpia, Rodrigo “Coto” Nogués, dio detalles acerca del fichaje del jugador de la Selección de Nueva Zelanda, Tim Payne, afirmando que se trata de una incorporación que tendrá sobre todo un impacto mediático y en redes sociales bastante grande, abriendo una ventana a un mercado futbolera prácticamente desconocido.

Explicó que se llegó a un acuerdo muy rápido una vez que iniciaron las conversaciones, con el Franjeado adquiriendo el 70% del pase del futbolista, y firmándose un contrato de un año y medio con la posibilidad de extenderlo por 12 meses más.

“Coto” destacó el posicionamiento de la marca del Club Olimpia a nivel mundial con esta contratación.