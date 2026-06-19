De gala albirroja: Paraguaya en México enloquece al mundo

Lili Portillo, más conocida como “Diosa Guarani” en el Instagram, la barber paraguaya que vive en México siente la pasión albirroja con ropitas exclusivas, así marca presencia e identidad nacional en la Copa del Mundo. En la inauguración de los mexicanos ya había hecho guyryry cuando sacó la bandera paraguaya e hizo flamear en medio del rollo. ¡Esa es la verdadera garra guaraní que se debe vibrar!

En charla con Crónica contó cómo va a ver esta noche. “Ya estoy ansiosa esperando el partido de Paraguay. En México, los paraguayos estamos con todas las pilas puestas. Estamos planeando hacer unas picadas bien paraguaya en Cuernavaca, ahí veremos este partido. Es un lugar más veraniego. Es para estar en traje de baño haciendo asado, mientras vemos el partido”, contó su plan mundialista la “Diosa Guaraní”. Apenami nomás ella, pero cómo van a infartar loperro.

Lili tiene un estilo bien atrevido y sensual. Agregó que su plan es mostrarle al mundo y dejar bien en claro voi quiénes son los paraguayos y de lo que son capaces, esto se muestra a partir de cada actitud y acción que se aplique.

En su caso es deslumbrar con sus curvas bien paraguayas y mostrar la mano de obra nacional.

Su fanatismo es tan fuerte que contactó a una genia del crochet que vive en Mariano Roque Alonso para hacerle el pedido especial. No importó el envío, la distancia, las cifras tampoco porque la fiesta del mundial es única ndaje, le contactó y le pidió un conjuntito bien paraguayo más el biquini con el que verá el partido albirrojo, “por supuesto usaré la que mandé a traer de Paraguay que es el trabajo de Mapcrochet. Amamos”, dijo la cuerona.

“El paraguayo cuando quiere algo tiene, consigue, pelea y alcanza. Y esto también es para que vean los jugadores, el cuerpo técnico de la Albirroja, queremos estar más tiempo en la Copa del Mundo. Soñamos con una final, estamos con ustedes por favor salgan a dejar todo en la cancha para darnos más alegrías a todos los paraguayos”, tiró con tutti su aliento.

Moda de Paraguay para el mundo

Para las prendas de “Diosa Guaraní”, la experta en crochet, María Ávalos contó los detalles de cómo surgió la prenda. “El vesti de Lili es 100 % una creación que ella me propuso, hizo un ejemplo con IA de cómo quería y bueno le expliqué que a crochet quedaría un poco diferente y ella aceptó sin problema, el vestido en sí está hecho prácticamente con puntos muy básicos del crochet. Sería punto cadena, puntos altos con aumentos y disminuciones para darle forma al tejido”, detalló la genia de la moda nacional.

El hilo utilizado para la ropa es 100 % de algodón mercerizado y lleva forro en la zona del busto, “también le enviamos un shortcito de tela para que use con el vestido. El total de los puntos ni idea realmente pero te digo que fueron más de 10 horas de trabajo”, relató ella.

La confeccionista está en el rubro desde el 2014 y hasta hoy ya trabajó con muchas famosas como Techy Agüero, cantante del grupo Aroma; Larisa Riquelme, la “Novia del mundial”; Laurys Dyva, la “Musa del mundial” y Bethania Borba, Miss Mundo 2021.

La experta en modas contó lo bien que le vino la Copa del Mundo porque laschi a full voi se suman con esta temática para alentar a Paraguay. “Rebién me vino este mundial, porque justamente mis expectativas eran muy bajas por el clima frío en el que estamos y mi enfoque en el crochet son las prendas de verano. Pensé que no se iban a vender mucho, igual me lancé y muy agradecida con quienes optaron por mi trabajo. Aunque sabemos que en Paraguay tenemos 10 meses de verano”, dijo entre risas.