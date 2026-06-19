Ella le banca a la selección con fotitos bien alentadoras

Kiara Raggio encendió las redes sociales con sus fotos. El motivo único de sus sesión de fotos es motivar a loperro a seguir alentando a la Albirroja. Eso quiere decir hína, “ani peñedesanimá, anike peguevi los muchachos”. Ella es modelo, Miss Tuning, pelotera del Sportivo Luqueño y estudiante de Derecho, en sus ratos libres roba miradas y el corazón de loperro.

En charla con Crónica, la paraguaya linda, que tiene como cábala ver los encuentros con la camiseta albirroja puesta para alentar hasta el final, habló también del valor churristico de los peloteros.

“Hablando de los jugadores, además de su talento dentro de la cancha, hay varios que también se roban las miradas; en mi caso, siempre es un gusto ver a Gastón Olveira defendiendo el arco con esa seguridad y personalidad que lo hacen destacar”, opoi quien es su favorito.

Como jugadora e hincha de la Albirroja, sigue creyendo en este grupo. “Ante Estados Unidos quizás no se dio el resultado que todos queríamos, pero vi un equipo con entrega y muchas ganas de representar al país. Mi pálpito es que Paraguay va a dar pelea y nos va a regalar una alegría en los próximos partidos”, dijo con toda la seguridad, que el que quiere hacer historia en la Copa del Mundo debe tener.