Aimete okái la edificio por culpa de mujer que realizaba un ritual

La Fiscalía se encuentra investigando un extraño hecho ocurrido en el edificio Green Paraná de Ciudad del Este en el que una mujer, cuyo nombre sería Milena según el guardia, habría realizado un supuesto ritual en la azotea que casi acabó con el establecimiento incendiándose.

El hecho ocurrió en la mañana de ayer, jueves, y al verificar todo, los intervinientes se encontraron con el pasto sintético de la edificación quemado, además de varios sillones, una mesa de vidrio y el piso rotos.

Para colmo, la mujer también habría sido responsable de daños al parabrisas de un vehículo que se encontraba en el lugar. El Fiscal de turno es Luis Escobar, el cual ya se encuentra investigando el caso.