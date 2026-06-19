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Hembypa los memes palpitando el juego de la Albirroja

A horas del duelo clave de la Selección Paraguaya ante Turquía, en redes sociales ya se vive un ambiente de ansiedad gracias a los infaltables memes.

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Memes de cara al partido de Paraguay ante Turquía.

Varios internautas han comenzado a compartir, desde tempranas horas, chistes alusivos al juego de Paraguay a partir de las 00:00 ante Turquía por la Copa del Mundo. En algunos se muestra la esperanza intacta en que la Albirroja pueda levantar cabeza, y en otros ya se anticipan los nervios que cada jugada generará en la afición.

En ciertos memes incluso se incluyen bromas acerca del estatus de los dos arqueros suplentes de la Selección, Gastón Olveira y Roberto Fernández, ya que se maneja que Orlando Gill volvería a ser titular a pesar de las críticas por su actuación en el primer partido ante Estados Unidos.

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