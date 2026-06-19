Hembypa los memes palpitando el juego de la Albirroja

Varios internautas han comenzado a compartir, desde tempranas horas, chistes alusivos al juego de Paraguay a partir de las 00:00 ante Turquía por la Copa del Mundo. En algunos se muestra la esperanza intacta en que la Albirroja pueda levantar cabeza, y en otros ya se anticipan los nervios que cada jugada generará en la afición.

Gatito y Olveira en la Copa del Mundo pic.twitter.com/7hFhH5D1H4 — Maxi Garcia (@maxi6arcia) June 19, 2026

En ciertos memes incluso se incluyen bromas acerca del estatus de los dos arqueros suplentes de la Selección, Gastón Olveira y Roberto Fernández, ya que se maneja que Orlando Gill volvería a ser titular a pesar de las críticas por su actuación en el primer partido ante Estados Unidos.

Los kps yendo a buscar su camiseta albirroja (la habían tirado a la mierda) pic.twitter.com/yPvaroCQQK — Manu (@magocerrista) June 19, 2026