Ingleses kuéra opurahéi Oasis después de ganarle a Croacia

Luego de la importante victoria de la selección inglesa ante Croacia, una de las selecciones más difíciles de la Copa del Mundo, los hinchas armaron en las gradas una especie de karaoke improvisado con la inmortal “Wonderwall” de la banda Oasis, con el plantel en la cancha contagiándose y comenzando a cantar también.

No es la primera vez que una canción del grupo de los hermanos Gallagher suena cantada por los ingleses en un Mundial, en Rusia 2018 había ocurrido algo similar pero en aquella ocasión con “Don’t Look Back in Anger”.