Oipiróta a la hora que juega la Albirroja

El Puerto de Asunción será uno de los puntos para ver a la Albirroja.

La Selección Paraguaya disputará a partir de las 00:00 de este sábado su segundo partido de la Copa del Mundo ante Turquía, y ante el despliegue de pantallas gigantes en el microcentro para ver a la Albirroja, Meteorología anuncia temperaturas de entre 10 y 12 grados, por lo que será necesario estar bien abrigado para alentar a los nuestros.

En este sentido, incluso se habla de la posibilidad de lluvias moderadas que podrían presentarse. Los puntos centrales en los que podrá verse el partido de Paraguay serán lugares como el Puerto de Asunción y la Calle Palma.

También se menciona una alerta de tormentas pero para las horas previas al juego, algo importante teniendo en cuenta que este viernes amaneció con una potente lluvia que duró prácticamente toda la mañana.