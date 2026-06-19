Ojuhu teï “Payé” amoroso en pleno cementerio de Concepción

Funcionarios del Cementerio Municipal de la ciudad de Concepción ojuhu jey elementos que tendrían que ver con presuntas prácticas de “payé” o rituales en el interior del camposanto, en esta ocasión en un sector que se encuentra ubicado justo detrás de la Cruz Principal. Autoridades piden el respeto correspondiente del lugar sagrado.

El hallazgo se dio en medio de una jornada de limpieza y mantenimiento del predio, con el administrador del cementerio, Angelo Fernández, explicando que los trabajadores se toparon con tierra recientemente removida en una de las áreas del lugar.

Papel con nombres encontrado con el presunto "Payé" en Concepción.

Al verificar la zona en la que se percataron de esto, uno de los funcionarios terminó dando con fotografías de dos personas, aparentemente un hombre y una mujer, con nombres escritos en la parte posterior y varios alfileres incrustados. Se anunció la bendición del sector en donde se dio el hallazgo.