Oky ha ndofaltái la raudal

Como siempre ocurre cuando se desata un temporal, numerosos raudales se formaron en puntos clave de la ciudad de Asunción y alrededores, generando problemas en el tráfico y peligro para los automovilistas y transeúntes.

Raudales II.

Algunos lugares conflictivos bastante conocidos son la Avenida Artigas y Lombardo, la Avenida General Santos y San Antonio, Eusebio Ayala y Boggiani, Fernando de la Mora y De la Victoria así como Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas.

Raudales III.

Desde la Policía Municipal de Tránsito recomiendan no pasar por todos estos puntos críticos para evitar posibles inconvenientes a la hora de salir con el auto, a la par que aconsejan sacar el vehículo a la calle con antelación en el caso de que uno deba ir a trabajar y no quiera llegar tarde.

También se recomienda no circular muy rápido, ya que si el móvil impacta contra una pista mojada con agua acumulada, se corre el riesgo de que el freno no responda o la dirección se descontrole.