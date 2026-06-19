Deportes

Paraguay contra todos, hasta contra la IA

El “Súper Modelo” del diario MARCA de España asegura que Turquía tiene muchas más posibilidades de derrotar a la Albirroja este sábado a la medianoche.

Agregar Crónica en
IA de diario español le da más posibilidades a Turquía.

La herramienta de IA del diario deportivo español MARCA, el “Súper Modelo”, aseguró que la selección turca tiene un 42% de probabilidad de derrotar a Paraguay en el segundo juego de ambos por la Copa del Mundo, mientras que la Albirroja apenas cuenta con 28% de probabilidad. Ambas selecciones llegan luego de perder su primer partido.

Por otro lado, la posibilidad de un eventual empate es de 29%, siendo incluso mayor que las probabilidades de la selección de Gustavo Alfaro de vencer y continuar con vida en su grupo del Mundial.

No obstante, la propia herramienta de IA también advierte que el partido entre ambas selecciones será muy peleado, ya que ninguna de las dos puede darse el lujo de perder.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias