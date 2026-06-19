Paraguay contra todos, hasta contra la IA

La herramienta de IA del diario deportivo español MARCA, el “Súper Modelo”, aseguró que la selección turca tiene un 42% de probabilidad de derrotar a Paraguay en el segundo juego de ambos por la Copa del Mundo, mientras que la Albirroja apenas cuenta con 28% de probabilidad. Ambas selecciones llegan luego de perder su primer partido.

Por otro lado, la posibilidad de un eventual empate es de 29%, siendo incluso mayor que las probabilidades de la selección de Gustavo Alfaro de vencer y continuar con vida en su grupo del Mundial.

No obstante, la propia herramienta de IA también advierte que el partido entre ambas selecciones será muy peleado, ya que ninguna de las dos puede darse el lujo de perder.