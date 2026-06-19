Poli fallece en accidente en Villa Hayes

En la mañana de este viernes, un joven efectivo policial falleció luego de un choque frontal registrado en la ruta “Don Carlos Antonio López”, a la altura del barrio Costa Guasú de la ciudad de Villa Hayes.

El mismo fue identificado como el oficial Rubén Chávez Ferreira, de 22 años, con el siniestro dejando a otros dos uniformados gravemente heridos.

El percance involucró al automóvil donde viajaban los tres policías y a una camioneta guiada por un ciudadano extranjero, el cual para su suerte resultó ileso.

Según los reportes de los intervinientes, el exceso de velocidad y la pista mojada debido a las fuertes lluvias habrían sido claves en el fatal desenlace.