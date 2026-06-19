Actualidad

Poli fallece en accidente en Villa Hayes

Otros dos efectivos también resultaron gravemente heridos en el percance en la ciudad chaqueña.

Agregar Crónica en
Policía fallece en accidente en Villa Hayes.

En la mañana de este viernes, un joven efectivo policial falleció luego de un choque frontal registrado en la ruta “Don Carlos Antonio López”, a la altura del barrio Costa Guasú de la ciudad de Villa Hayes.

El mismo fue identificado como el oficial Rubén Chávez Ferreira, de 22 años, con el siniestro dejando a otros dos uniformados gravemente heridos.

El percance involucró al automóvil donde viajaban los tres policías y a una camioneta guiada por un ciudadano extranjero, el cual para su suerte resultó ileso.

Según los reportes de los intervinientes, el exceso de velocidad y la pista mojada debido a las fuertes lluvias habrían sido claves en el fatal desenlace.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias