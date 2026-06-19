Rescatan a jagua’i que estaba siendo arrastrado por el raudal

Un perro que fue arrastrado por el raudal hasta el arroyo Lambaré logró ser rescatado, luego de horas de agonía, por los Bomberos Voluntarios de la Junta Nacional. Según el relato, el canino estaba a punto de ahogarse cuando finalmente lograron sacarlo del cauce hídrico.

El perro habría caído al arroyo en la zona de la Plaza Triángulo, recordando que en dicha área, el agua tiene entre 5 y 6 metros de profundidad. Una persona que escuchó los ladridos desesperados del animal fue la que notificó a los Bomberos, los cuales lo encontraron bajo una cascada, atrapado por una cuerda que lo sostenía de su pata trasera.

A la hora de sacarlo, los voluntarios señalaron que el perro se encontraba sumamente cansado y casi moribundo, lo cual en cierta manera facilitó su rescate ya que no intentó morder al interviniente en ningún momento. El joven que alertó a los bomberos sostuvo que conocía a la familia del animal, ya que este es de la zona.