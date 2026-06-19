“Saldrán con todo porque saben que están en deuda”

Osvaldo Martínez, conocido popularmente como “Osvaldito”, expelotero y seleccionado nacional, charló con Crónica sobre cómo saldría hína la Albirró contra Turquía, remarcando que “van a salir con todo porque saben que están en deuda con todo un país, con todo el pueblo paraguayo, van a salir con todo en busca de la victoria y no dudo de eso”, le bajó primeramente el surgido en campamento liberteño.

Upei katu añadió que “va a ser muy importante que salgamos a proponer desde el principio, que vayamos a buscar el partido, no como el otro día contra Estados Unidos, que nos hicieron el gol y nosotros no reaccionamos, ahora tiene que ser totalmente distinto, porque prácticamente nos estamos jugando la clasificación a la siguiente fase”. Siguió diciendo que “si nosotros queremos lavarnos la cara de lo que fue el primer partido, tenemos que salir a atacar desde el minuto cero, proponer, presionar, mostrarle digamos al mundo entero, al pueblo paraguayo que nosotros confiamos en ellos, que queremos ver a ese equipo paraguayo de las eliminatorias”, explicó.

“Como dije, no tengo dudas que vamos a salir a ganar porque tenemos jugadores de jerarquía, van a hacer un gran partido y ojalá lleguen los goles porque eso va a ser muy importante, para tranquilidad de ellos y poder manejar el partido”, agregó.

Lo que aportaría Pitta

“Tanto Pitta como Ávalos y Alex Arce nos pueden ayudar muchísimo en tratar de sostener a los centrales, que no avancen por ejemplo, también en fuerza, que aguanten la pelota para que lleguen los volantes tanto por fuera como por dentro, eso va a ser importantísimo, que sostengan y que sea preciso para descargar la pelota, ahí va a ser importante”, declaró en cuanto a las características de nuestros delanteros.

“Pitta es un jugador muy aguerrido, es un futbolista que pelea todas las pelotas, molesta y no va a ser nada fácil para los centrales rivales, eso es lo que vamos a ganar con el ingreso de Pitta, ojalá que nos ayude muchísimo”, expresó sobre la posible titularidad del “Vikingo”.

A GILL “HAY

QUE DARLE

CONFIANZA”

Martínez bancó a Orlando explicando que “a mí me parece perfecto que continúe Gil, no fue culpa suya, creo que fueron desatenciones que tuvimos nosotros, pero yo no le culpo por ninguno de los goles, al contrario, hay que darle confianza, todo un pueblo por ahí está pidiendo el cambio de arquero, pero creo que no pasa por eso”, acotó.

“Tenemos que apoyar, yo sé que lo va a hacer bien, tanto ‘Gatito’ como Orlando y Gastón creo que son excelentes arqueros, pero darle la confianza nuevamente a Orlando Gil es lo que mejor que pudo hacer el profe, es un arquero de selección, por algo está ahí, en su club es una de las máximas figuras, hay que apoyar y le va a ir muy bien”, cerró.