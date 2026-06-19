Seis detenidos ya ho’áma por asalto a bancos en Santa Rita

La Policía Nacional informó de la detención de Ismael Huespe Ortiz de 58 años, el cual se transforma en el sexto aprehendido por el megaasalto simultáneo realizado en la madrugada del martes a tres entidades bancarias en Santa Rita, Alto Paraná. El mismo fue encontrado en el barrio Kennedy de Caacupé.

Luego de este operativo, fue realizado otro en una lujosa vivienda ubicada en Pikyry, Santa Fe del Paraná, el cual, si bien no arrojó detenidos, si terminó con la recolección de varias evidencias importantes como teléfonos celulares, un router inalámbrico para generar WiFi, una escopeta, etc.

Huespe Ortiz se suma a José Cuevas Yegros, Ramón Leonardo Bogado, Emanuel Cidade Campos, Leandro Portillo y Adriana Barboza Balmori quienes son los demás detenidos hasta ahora en esta casa, con dos de ellos, Cidades y Portillo, siendo aparentes miembros del Primer Comando Capital (PCC).