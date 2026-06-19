“Ser trans no es obstáculo para cumplir los sueños”

A los 19 años tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: convertirse en la mujer que siempre sintió que era. No fue un camino fácil. Enfrentó prejuicios, críticas y miradas cargadas de discriminación, pero encontró una fortaleza invaluable en el apoyo de su familia.

Lejos de dejarse vencer por los obstáculos, apostó por sus sueños y decidió construir su propio futuro. Con esfuerzo, sacrificio y mucha perseverancia, logró montar su negocio. Asegura que quedó demostrado que todos tienen las mismas capacidades y talentos si hay ganas de salir adelante. Dahia Benítez, hoy con 30 años, conversó con Crónica sobre su historia de vida y superación.

“Me hice la lipo más bien por mi emprendimiento; una tienda de ropas. Quiero ser mi propia imagen y mejorar las ventas. Hace 3 años que tengo el negocio en Luque. En un futuro también me gustaría ser modelo, hice ya algunos cursos”, he’i.

Contó que los cambios empezaron inyectándose tirzepatida para bajar de peso; “llegué a bajar 15 kilos. Después ya quise la lipo. Lo dije en redes y me ofrecieron por canje, pero no me gustó esa idea, porque después tenías que estar promocionándole por 3 meses al doctor”.

Más allá del cambio físico, también apostó por otra mentalidad. “Yo siempre fui diferente a las demás trans… no fumo, no tomo ni me drogo. Siempre fui reservada. Antes sí hacía mucho kilombo en mis redes, pero decidí cambiar esa mentalidad y salirme de las amistades que me llevaban por mal camino”.

Se hizo la lipo y luce un cuerpo más femenino.

Trabajar antes que facturar

“No solamente ‘facturando’ una se puede hacer una lipo; trabajando honradamente, también. Yo pagué la lipo con todo lo que estoy generando de mis ventas. No es un obstáculo ser trans, hay muchas maneras de salir adelante y cumplir sus sueños”, aseguró.

Además de la tienda de ropas, Dahia se encuentra “estudiando maquillaje profesional, que es un rubro que quiero presentar en mi negocio. Anteriormente hacía lo que la mayoría de las trans hacían, pero llegó un momento dado que quise optar por otro camino y no ser una más del montón. Por eso ahora estoy procurando tener mi propia marca y no depender de otro trabajo”.

Limpiando frente a su casa.

Desde chica supo lo que quería, he’i

“Desde criatura sabía lo que quería. Siempre tuve gustos diferentes. Pero mi transición la empecé recién a los 19 años. En el colegio yo era gay y después me decidí a transicionar, que fue un golpe duro para mis padres también. Con el tiempo, pudieron aceptarme. Ahora estoy superbién con mi familia, están contentísimos conmigo”.

En cuanto a su vida amorosa, contó que “actualmente estoy soltera, en su momento llegué a tener una pareja muy polémica. Pero me estancaba mucho tener pareja”.

“Me cargué la cola y el costado”

Dahia explicó que ella se realizó una lipoescultura; “me costó 18 millones y deja el cuerpo bien marcado y estructurado. Me hicieron transferencia en glúteos, caderas, succionaron mi espalda, brazos, abdomen... Me cargué la cola y el costado para tener el contorno femenino”.

Agregó que “para la parte de los pechos me había inyectado hormonas desde hace tiempo. Pero más adelante voy a ponerme prótesis también. De momento estoy bien así. Yo siempre quise tener este cuerpo y con las hormonas no se llegaba”.

Qué opina de los “haters”

Dahia Benítez fue y es blanco de críticas que van más allá del respeto. Aún así, ella las toma como “una señal de que estás haciendo bien las cosas; sino, es porque estás pasando desapercibido”.

Añadió que “toda la vida lidié con eso. Era gay desde la escuela, colegio. Entonces ahora que soy trans, es normal para mí. Trato de sobrellevarlo de la mejor manera, no demuestro mis inseguridades, de ser yo, ser auténtica. No me victimizo ni nada. Sé lo que hago y lo que valgo”.